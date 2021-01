Parlamento russo approva estensione del trattato New START (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Parlamento russo ha approvato un’estensione di cinque anni del trattato New START sulle armi nucleari sancito con gli USA. Il voto è giunto dopo il primo colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden. Nei giorni scorsi, l’ambasciatore russo a Vienna aveva espresso molta fiducia sul fatto che Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilhato un’di cinque anni delNewsulle armi nucleari sancito con gli USA. Il voto è giunto dopo il primo colloquio telefonico tra il presidenteVladimir Putin e il presidente americano Joe Biden. Nei giorni scorsi, l’ambasciatorea Vienna aveva espresso molta fiducia sul fatto che

