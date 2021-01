Somiglianza tra Maurizio Guerci e Matteo Renzi (Di martedì 26 gennaio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao Isa, ciao Chia! Sono da poco iscritta al blog, anche se vi seguo da anni. Vi scrivo per proporre nell’apposito post la Somiglianza tra Maurizio Guerci (l’ultimo “amore” di Gemma Galgani) e ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 gennaio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao Isa, ciao Chia! Sono da poco iscritta al blog, anche se vi seguo da anni. Vi scrivo per proporre nell’apposito post latra(l’ultimo “amore” di Gemma Galgani) e ...

Black_Sere : Non so se è per le fossette o per gli occhi ma sto diventando pazza vedendo la somiglianza tra Billkin e Byungchan - ilnononano1 : Noto solo io una certa somiglianza tra il giovane Trump e @Maumol? - seasplu : Ma solo io noto una somiglianza impressionante tra Paola Pitagora e Barbra Streisand?! #oggiéunaltrogiorno - giuuuuuuuu___ : @giuxia_ ma comunque anche tra me e te vedo una certa somiglianza - rednailsgirl : Off topic: la somiglianza tra taylor mega e Sofia di uomini e donne è impressionante #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Gf Vip, flirt tra Zenga e Rosalinda? La De Grenet indaga Tuttosport Deva Cassel sempre più somigliante a mamma Monica Bellucci

Deva Cassel ha solo 16 anni ma ha già chiaro che il suo futuro sarà nel mondo della moda: la figlia di Monica Bellucci assomiglia tantissimo alla mamma e ha "ereditato" la collaborazione con Dolce e G ...

Vi racconto la storia della politica estera statunitense. Scrive Valori

Voler stabilire un sistema a propria immagine e somiglianza significa piantare fiori in un campo da tennis in cemento.

Deva Cassel ha solo 16 anni ma ha già chiaro che il suo futuro sarà nel mondo della moda: la figlia di Monica Bellucci assomiglia tantissimo alla mamma e ha "ereditato" la collaborazione con Dolce e G ...Voler stabilire un sistema a propria immagine e somiglianza significa piantare fiori in un campo da tennis in cemento.