Infortunio Bentancur | Pirlo | «Ha giocato con un buco nel piede»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) . Il centrocampista della Juve fuori in Coppa Italia con la Spal Turno di riposo per Rodrigoche salterà il match di Coppa Italia contro la Spal. A parlare delle sue condizioni è Andreaalla vigilia del match. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Hatutta la partita col Bologna con unnel. Abbiamo dovuto mettere tre punti dopo un minuto. Non è stato detto ma ha fatto un grande sacrificio. C’è da riassorbire questa contusione». Leggi su Calcionews24.com