Brufoli e acne in adolescenza | come affrontarli in modo efficace

Leggi su iodonna

(Di martedì 26 gennaio 2021), arrossamenti localizzati su fronte, mento, naso e guance. E nei casi più seri anche cicatrici più o meno in rilievo e infiammate. A partire dagli 12/13 anni e spesso fin dopo i 18/20 anni, l’è un problema che riguarda circa il 70% dei ragazzi e delle ragazze. E che si può presentare anche in età adulta in seguito, soprattutto, a cambiamenti ormonali.in: cosa fare guarda le foto Non tutti sanno, però, che spesso dipende da alcune caratteristiche genetiche che ne possono ...