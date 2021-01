Zone rosso scuro in Italia: cosa sono e come (forse) funzioneranno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sarebbero Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. L’idea deve essere ancora messa a punto. Ma nelle aree con focolai molto virulenti si potrà uscire solo per necessità e solo se si è in possesso (in partenza) di un test negativo Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sarebbero Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. L’idea deve essere ancora messa a punto. Ma nelle aree con focolai molto virulenti si potrà uscire solo per necessità e solo se si è in possesso (in partenza) di un test negativo

Agenzia_Ansa : #Covid, #Ue: 'L'Italia è tra i Paesi con zone rosso scuro'. Nella lista anche aree di #Portogallo, #Spagna,… - rtl1025 : ?? Dieci-venti Paesi Ue presentano zone ad alto rischio che passano nella categoria 'rosso scuro': tra questi ci son… - RobTallei : Almeno 13 Paesi UE su 27 (ma non l'Italia) rientrano nel parametro (500 casi/100mila abitanti) per le nuove 'zone r… - Giornaleditalia : Covid, Ue: alcune zone d'Italia diventano 'rosso scuro' - mrosamalisan : RT @marisamoles: Zone rosso scuro: cosa sono e cosa potrebbe cambiare per Veneto, Emilia e Friuli -