Lazio-Sassuolo oggi in tv | Sky o DAZN? Orario | canale e diretta streaming

Il programma di Lazio-Sassuolo, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I biancocelesti, forti della vittoria nel derby contro la Roma e del passaggio del turno ottenuto in Coppa Italia contro il Parma, vanno a caccia di un altro successo. L'incontro, previsto oggi domenica 24 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l'evento con aggiornamenti in diretta, pagelle e highlights al termine.

