Intossicazione da monossido di carbonio | perché è pericolosa

In questa stagione, purtroppo con una certa regolarità, accadono episodi legati a un avvelenamento da monossido di carbonio, legati anche a caldaie che non funzionano bene, stufe e camini a legna con tiraggi insufficienti. Il gas può causare problemi acuti, quando si diffonde in grande quantità in spazi angusti, ma anche determinare una serie di piccoli fastidi di cui a volte, specie nei bambini, non si riconosce la causa. Un nemico "impercettibile" Il monossido di carbonio è un gas che si può sprigionare nell'ambiente ed essere inspirato. Ed è estremamente pericoloso, anche perché è spesso non ci si rende conto della sua diffusione all'interno dell'abitazione. La sua azione si esplica attraverso la progressiva "sostituzione" dell'emoglobina che si trova all'interno dei globuli rossi del sangue e ha il ...

