Strane ulcere rosse in bocca: così il Covid-19 può attaccare la lingua (Di giovedì 21 gennaio 2021) Martina Piumatti Grazie a un'app in cui i pazienti segnalano i sintomi del Sars-CoV-2, il team dell'epidemiologo Tim Spector ha rintracciato un nuovo segno del virus: le ulcere sulla lingua Che il coronavirus generasse una serie di sintomi particolari non è una novità. Dalla perdita dell'olfatto (anosmia) all'alterazione del gusto (disgeusia), passando per perdita dei capelli, “nebbia cerebrale”, eruzioni cutanee di vario genere, fino a delirio e psicosi. Ora, però, spunta anche la "lingua da Covid". Si tratta di vere e proprie ulcere che si sviluppano in bocca di pazienti positivi a Sars CoV-2, molto fastidiose e deturpanti. A segnalarlo il professor Tim Spector, epidemiologo del King’s College of London, che ha scovato questo nuovo sintomo della malattia finora ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Martina Piumatti Grazie a un'app in cui i pazienti segnalano i sintomi del Sars-CoV-2, il team dell'epidemiologo Tim Spector ha rintracciato un nuovo segno del virus: lesullaChe il coronavirus generasse una serie di sintomi particolari non è una novità. Dalla perdita dell'olfatto (anosmia) all'alterazione del gusto (disgeusia), passando per perdita dei capelli, “nebbia cerebrale”, eruzioni cutanee di vario genere, fino a delirio e psicosi. Ora, però, spunta anche la "da". Si tratta di vere e proprieche si sviluppano indi pazienti positivi a Sars CoV-2, molto fastidiose e deturpanti. A segnalarlo il professor Tim Spector, epidemiologo del King’s College of London, che ha scovato questo nuovo sintomo della malattia finora ...

Che il coronavirus generasse una serie di sintomi particolari non è una novità. Dalla perdita dell'olfatto (anosmia) all'alterazione del gusto (disgeusia), passando per perdita dei capelli, "nebbia ce ...

Il nuovo coronavirus non finisce di mostrare nuovi strani sintomi a carico di chi viene infettato. Tim Spector, epidemiologo del King’s College of London, ha segnalato la presenza di un sintomo finora ...

