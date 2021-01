Eugenio Comincini, arriva da Cernusco il senatore corteggiato da due premier (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cernusco sul Naviglio (Milano), 21 gennaio 2021 - E' stato l'enfant prodige della politica milanese. Ora, è l'ago della bilancia nella crisi di governo, corteggiato da due premier: l'ex, Matteo Renzi,... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021)sul Naviglio (Milano), 21 gennaio 2021 - E' stato l'enfant prodige della politica milanese. Ora, è l'ago della bilancia nella crisi di governo,da due: l'ex, Matteo Renzi,...

Cernusco sul Naviglio (Milano), 21 gennaio 2021 - E' stato l'enfant prodige della politica milanese. Ora, è l'ago della bilancia nella crisi di governo, corteggiato da due premier: l'ex, Matteo Renzi, ...

Governo: Comincini (IV), 'sì a scostamento ma superiamo crisi e facciamo sintesi'

Roma, 20 gen (Adnkronos) – ‘La discussione risente della crisi ma su questi temi, sul futuro del Paese, non c’è crisi che tenga. Ognuno di noi è chiamato al più alto senso di responsabilità’. Lo ha de ...

