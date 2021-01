La pattuglia in crescita dei responsabili | chi sono i senatori da ieri in maggioranza e chi sta per aggiungersi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al Senato la fiducia è passata con 156, 140 no e 16 astenuti. Mentre molti osservatori ed esperti erano concentrati sulle possibili mosse personali di esponenti centristi di Italia Viva, di Azione, dell’Udc, del Gruppo Misto e degli ex pentastellati, a sorprendere molti ci han pensato gli esponenti di Forza Italia. Fondamentalmente3 iche han votato in dissenso rispetto alla linea del proprio gruppo parlamentare: Mariarosaria Rossi e Andrea Causin di Forza Italia e Riccardo Nencini di Italia Viva-Psi. Che la coalizione di centrodestra avesse qualche problema interno era forse percepibile dalle continue riunioni convocate sfruttando ogni possibile spiraglio di pausa durante la due giorni in Parlamento e, escludendo per ovvie ragioni Lega e Fratelli d’Italia, gli unici nodi possibili potevano sussistere solo nell’ala forzista. A ...