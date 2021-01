Serie su Francesco Totti | “Speravo de morì prima” l’annuncio sull’uscita video

(Di martedì 19 gennaio 2021) La minidedicata adal titolode, uscirà nel mese di marzo su “Sky” e sulla piattaforma di streaming “Now Tv”. Gli episodi saranno 6 e sono ispirati e tratti dal libro scritto dall’ex calciatore e capitano della Roma, insieme a Paolo Condò, “Un capitano”. A daredelle puntate è stata proprio la società conglomerata del settore delle comunicazioni. È stato mandato in onda unche ritraeparlare con Pietro Castellitto, figlio del famoso regista Sergio, il quale vestirà i panni del numero 10 della Roma. Nell’ultimosulladedicata a, ...

SkyItalia : “Fai la parte mia? E’ tosta eh…” #Speravodemorìprima la serie Sky Original su Francesco @Totti a marzo su Sky.… - zazoomblog : Speravo de morì prima. Il cast la trama la clip della serie su Francesco Totti - #Speravo #prima. #trama #della… - SpettacoloNews1 : Francesco Totti: dopo il film arriva anche la serie TV sul capitano - #FrancescoTotti #SperavoDeMoriPrima… - P_ompeo : RT @ASRomaPartite: A Marzo arriverà su Sky la serie “Speravo de morì prima”, 6 puntate dedicate agli ultimi due anni di carriera di Frances… - GimboTognazzi : RT @SkyItalia: “Fai la parte mia? E’ tosta eh…” #Speravodemorìprima la serie Sky Original su Francesco @Totti a marzo su Sky. #PietroCaste… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Francesco

L'ennesima sconfitta fa precipitare il Cagliari sempre più in basso e la posizione di Di Francesco si fa critica: un fallimento con il Genoa sarebbe letale ...La partnership coinvolge il battle royale di Epic Games e 23 dei migliori club calcistici del mondo. In Italia hanno partecipato Milan, Inter, Juventus e Roma ed è in programma un evento a San Siro pe ...