I senatori a vita di Conte? Per Grillo erano “nonni da ospizio che non muoiono mai…” (video) (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governo Conte è appeso ai voti dei senatori a vita, che potrebbero gonfiarne i numeri per consentirgli di portare la pelle a casa e non essere costretto a passare, stasera, dal Senato al Quirinale per le dimissioni. Il premier potrebbe dunque beneficiare del supporto di coloro che fino a qualche tempo fa il suo partito di riferimento, il M5S, volevano abolire. E ai quali riservavano epiteti, ironie, promesse di cancellazione, con il leader dei cinquestelle, Beppe Grillo, in prima linea, fin dai suoi scritti del 2012… Quando Beppe Grillo voleva abolire i senatori a vita Eppure c’è stato un momento in cui i pentastellati volevano cancellare i senatori a vita con un tratto di penna dalla nostra Costituzione. Sul Blog di Beppe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governoè appeso ai voti dei, che potrebbero gonfiarne i numeri per consentirgli di portare la pelle a casa e non essere costretto a passare, stasera, dal Senato al Quirinale per le dimissioni. Il premier potrebbe dunque beneficiare del supporto di coloro che fino a qualche tempo fa il suo partito di riferimento, il M5S, volevano abolire. E ai quali riservavano epiteti, ironie, promesse di cancellazione, con il leader dei cinquestelle, Beppe, in prima linea, fin dai suoi scritti del 2012… Quando Beppevoleva abolire iEppure c’è stato un momento in cui i pentastellati volevano cancellare icon un tratto di penna dalla nostra Costituzione. Sul Blog di Beppe ...

borghi_claudio : I senatori a vita... mastella... tutto come il 2007... fantastico. - matteosalvinimi : #Salvini: In Senato Conte non avrà la maggioranza assoluta, anzi, dovrà richiamare in servizio i senatori a vita, p… - matteosalvinimi : #Salvini: L’Italia reale non è appassionata a Mastella e alla compravendita dei senatori. I temi della vita vera so… - stefano96762286 : RT @Marzia_M: È partito il bus dei senatori a vita verso Roma? Se non è possibile abolirli, è possibile risparmiare pagandoli solo con il… - gettasofia : RT @jacketizi: Senatori a vita vanno a prenderli a casa con la carrozzina anche se sono quasi cadaveri ???????????? Abolire i senatori a vita Son… -