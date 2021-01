GDF : Oggi, al Policlinico Gemelli di Roma, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato il Maresciallo Aiutante… - Tg3web : La Guardia di Finanza ha acquisito materiale al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, alla Regi… - GDF : #GDF #Gorizia Traffico cuccioli interrotto dalla Guardia di Finanza di Gorizia, 220 esemplari salvati nel 2020. Gli… - FirenzePost : Guardia di finanza: concorso a 571 posti allievi finanzieri, domande entro il 31 gennaio - mattinodinapoli : Roma, morto a 48 anni per Covid il maresciallo Francesco Cozzolino: il cordoglio della Guardia di Finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia finanza

ROMA – Lutto nella Guardia di Finanza per la morte di Francesco Cozzolino, maresciallo aiutante mare in servizio presso il Comando Regionale Lazio morto per Covid. A dare la notizia della sua tragica ...Ritrovate e recuperate dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza le salme dei due scialpinisti dispersi all’Alpe Devero nel Verbano. Si trovavano in fondo al vallone lungo il sentiero estivo che ...