Covid: 17 positivi a Bergamo e meno di mille in Lombardia, 57 i decessi (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 17 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 930 in Lombardia a fronte di 24.129 tamponi effettuati (3,8%) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso martedì 19 gennaio. Sempre a livello regionale si registrano 976 guariti/dimessi e 57 decessi. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 24.129 (di cui 14.959 molecolari e 9.170 antigenici) totale complessivo: 5.272.645 – i nuovi casi positivi: 930 (di cui 73 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 436.485 (+976), di cui 3.506 dimessi e 432.979 guariti – in terapia intensiva: 425 (-24) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.619 (+66) – i decessi, totale complessivo: 26.339 (+57) I nuovi casi per provincia: Milano: 308 di cui 139 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 17 i nuovial-19 in provincia di, 930 ina fronte di 24.129 tamponi effettuati (3,8%) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso martedì 19 gennaio. Sempre a livello regionale si registrano 976 guariti/dimessi e 57. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 24.129 (di cui 14.959 molecolari e 9.170 antigenici) totale complessivo: 5.272.645 – i nuovi casi: 930 (di cui 73 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 436.485 (+976), di cui 3.506 dimessi e 432.979 guariti – in terapia intensiva: 425 (-24) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.619 (+66) – i, totale complessivo: 26.339 (+57) I nuovi casi per provincia: Milano: 308 di cui 139 a Milano ...

