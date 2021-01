Sony Open in Hawaii

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Si è giocato il secondo torneo del PGA Tour del 2021, ilalle, dove ha avuto la meglio lo statunitense Kevin Na. Sul percorso del Waialae Country Club ilallesull’isola di Honolulu si è giocato il secondo torneo dell’anno sul PGA Tour. Ha vinto la gara superando di un solo colpo i suoi avversari lo statunitense Kevin Na (-21) grazie soprattutto al terzo giro da record dove ha segnato uno score in 61 colpi (-9) con ben sette birdie ed un eagle senza nessun bogey. In seconda posizione si sono classificati lo statunitense Chris Kirk (-20) e il cileno Joaquín Niemann mentre in quarta piazza sono giunti gli statunitensi Brendan Steele, Webb Simpson e l’australiano Marc Leishman (-19). Grazie a questo successo Kevin Na si porta in decima ...

