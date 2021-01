“Pezzo di cuore”, è online il video del singolo di Emma e Alessandra Amoroso (Di lunedì 18 gennaio 2021) È online da oggi, lunedì 18 gennaio, il video di “Pezzo Di cuore, duetto tra i più attesi degli ultimi 10 anni, tra due delle voci femminili più seguite del panorama musicale italiano: Emma e Alessandra Amoroso. “Pezzo di cuore” (prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella) è attualmente disponibile in radio e in digitale e il 29 gennaio uscirà in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia (già in pre-order) “Pezzo di cuore” è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Èda oggi, lunedì 18 gennaio, ildi “Di, duetto tra i più attesi degli ultimi 10 anni, tra due delle voci femminili più seguite del panorama musicale italiano:. “di” (prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella) è attualmente disponibile in radio e in digitale e il 29 gennaio uscirà in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia (già in pre-order) “di” è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, ...

AmiciUfficiale : Per la prima volta insieme sul palco di Amici Emma e Alessandra Amoroso con il loro nuovo singolo 'Pezzo di cuore'!… - AmorosoOF : Il nostro Pezzo di cuore qui dove tutto per entrambe è cominciato! A tra poco! ?? @MarroneEmma @AmiciUfficiale… - WittyTV : Che emozioneee Emma e Alessandra Amoroso insieme sul palco di #Amici20 con la loro bellissima 'Pezzo di cuore'! St… - em_ales : RT @MarroneEmma: - scemochileggeah : RT @Cla_TeamMaite: Pezzo di cuore by rosmello ?? #rosmello #gfvip -