Ciao Angela | comincia l’era di Armin Laschet alla guida della Cdu e forse del Paese Cosa cambia per la Germania e per noi?

Angela Merkel lasciò la segreteria della CDU nel 2018 dopo 18 anni di leadership. Al congresso dell'epoca, a vincere fu il suo braccio destro Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), che sconfisse Jens Spahn e Friedrich Merz. Armin Laschet scelse di non essere della partita. AKK però non è mai riuscita a conquistare davvero la leadership della CDU, e a forza di gaffe e bordate dagli avversari interni, all'inizio dell'anno scorso ha rinunciato alla segreteria. Il nuovo segretario doveva essere eletto a inizio 2020 ma la pandemia ha stravolto le priorità, e la CDU ha dovuto rimandare un evento che, in teoria, prevedeva il raduno in presenza dei 1001 delegati del partito. Nel frattempo, Angela Merkel è rimasta il principale punto di riferimento, con AKK in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Angela "Ciao Angela Rita". Rignano in lutto per la perdita di una sua giovane figlia StatoQuotidiano.it Covid, Bettina a 100 anni vince il virus: il sorriso alla figlia

La storia della centenaria di Bondeno: positiva, è stata ricoverata al Santissima Annunziata di Cento l’11 dicembre. Ha retto alle terapie e dopo 32 giorni in ospedale è potuta tornare nella sua casa ...

“Ciao Angela Rita”. Rignano in lutto per la perdita di una giovane figlia

Gargano, 05 gennaio 2021. Se n’è andata a 47 anni. Angela Rita Novelli, classe 1973, pavese di adozione, ma pugliese di origini, non ce l’ha fatta a debellare il male che l’affliggeva da diversi anni.

