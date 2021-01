Milan Femminile, rete numero 6 in Serie A per Dowie (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan Femminile - Natasha Dowie, attaccante australiana del Milan Femminile, ha segnato oggi contro il Verona il suo sesto gol in campionato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Natasha, attaccante australiana del, ha segnato oggi contro il Verona il suo sesto gol in campionato Pianeta

SkySport : Serie A femminile, i risultati dell'11^ giornata: Milan vince a Verona e aggancia la Juve - SkySport : VERONA-MILAN 0-1 Risultato finale ? ?#Dowie (23') ? Serie A Femminile - 11^ Giornata ? ?? @acmilan (Twitter) ?… - FIGCfemminile : ?????? COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? Ecco le gare dei ???????????? di finale! ?? La NEWS ?? - PianetaMilan : #MilanFemminile, rete numero 6 in #SerieA per @TatsDowie - sportli26181512 : Opta - Dowie è la giocatrice straniera del Milan con più gol in una singola stagione: Secondo quanto sottolineato d… -