Covid | in Campania fino al 23 gennaio a scuola solo materna e prime tre classi delle elementari

In Campania dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi IV e V della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. Lo ha deciso il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con un'ordinanza. "E' consentita l'attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi. Resta altresì consentito lo svolgimento della formazione in presenza."

La prima consegna di vaccini Moderna contro il covid19 per la Campania è attesa tra il 25 e il 27 gennaio. Sarà una spedizione da 6000 vaccini per cominciare, come ha confermato l’Unità di ...

Campania zona gialla, ristoranti pieni e folla sul lungomare di Napoli: «Finalmente!»

Ma nonostante tutto siamo felici che oggi la città abbia risposto in questa maniera». Niente paura, quindi, nonostante il Covid-19 sia ancora una realtà forte e tutt'altro che superata. Un virus che ...

