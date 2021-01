Marvel | Kevin Feige conferma che in futuro debutterà Nova

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 gennaio 2021), parlando deldelCinematic Universe, hato cheapparirà in uno dei prossimi progetti. NelCinematic Universe potrebbe apparire prestoe a rivelarlo è statoin una recente intervista in cui parla dei progetti futuri dello studio. Già tre anni fa il presidente deiStudios aveva indicato il personaggio tra quelli tratti dai fumetti con il miglior potenziale in vista di eventuali progetti cinematografici e televisivi. La Fase 4 del MCU è però già iniziata e per ora Richard Rider o Sam Alexander, la versione più giovane del personaggio mostrata nei fumetti, non sono indicati tra i protagonisti dei film o delle serie prodotte per Disney+ ...