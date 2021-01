Le condizioni di Serena Bortone dopo l’annuncio della sua positività. Ecco come sta la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Anche il mondo dello Spettacolo, a quanto ci viene riferito, è stato spesso colpito dall’odiato Coronavirus. Almeno, secondo certe fonti piuttosto ufficiali, sembra che svariati personaggi siano stati considerati positivi al Covid-19. Fortunatamente, però, molti di essi sono riusciti ad affrontare la malattia senza nessuna conseguenza grave. È il caso, per esempio di Gerry Scotti, Giorgia Rossi, Franceska Pepe, e i comici Maurizio Battista e Dado. Tuttavia, è fresca la news riportata da Dagospia che afferma che persino Serena Bortone potrebbe essere positiva. A confermare tale ipotesi, in effetti, sarebbe la decisione della conduttrice di intervenire da casa e gestire da remoto il programma “Oggi è un altro giorno”. Situazione che, tra l’altro, ricorda quella di Lorella ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 15 gennaio 2021) Anche il mondo dello Spettacolo, a quanto ci viene riferito, è stato spesso colpito dall’odiato Coronavirus. Almeno, secondo certe fonti piuttosto ufficiali, sembra che svariati personaggi siano stati considerati positivi al Covid-19. Fortunatamente, però, molti di essi sono riusciti ad affrontare la malattia senza nessuna conseguenza grave. È il caso, per esempio di Gerry Scotti, Giorgia Rossi, Franceska Pepe, e i comici Maurizio Battista e Dado. Tuttavia, è fresca la news riportata da Dagospia che afferma che persinopotrebbe essere positiva. A confermare tale ipotesi, in effetti, sarebbe la decisionedi intervenire da casa e gestire da remoto il programma “Oggi è ungiorno”. Situazione che, tra l’, ricorda quella di Lorella ...

