Inter, Bastoni: “Non so come fermare Ronaldo ma proverò a metterlo in difficoltà” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Bastoni, 21enne difensore dell'Inter ha presentato il big match di domenica a San Siro contro la Juventus (diretta alle 20.45 su Sky Sport) ai microfoni di Sky Sport. "Ho giocato questo incontro 3-4 volte, ma provo sempre le stesse sensazioni - ha raccontato in esclusiva a Sky Sport -. È un big match ed è un onore giocarlo. Cosa abbiamo imparato dalla doppia sconfitta dell’anno scorso? Sono tanti anni che la Juve vince lo scudetto, il nostro percorso è iniziato l’anno scorso con l’arrivo di Conte. Stiamo giocando tanto a causa del Covid, non guardiamo la classifica. Sicuramente proveremo a metterli in difficoltà".caption id="attachment 1059229" align="alignnone" width="4962" Lukaku (getty images)/captionDopo l’incrocio a San Siro mancherà ancora oltre un girone per assegnare il titolo, ma è inevitabile tracciare la griglia ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro, 21enne difensore dell'ha presentato il big match di domenica a San Siro contro la Juventus (diretta alle 20.45 su Sky Sport) ai microfoni di Sky Sport. "Ho giocato questo incontro 3-4 volte, ma provo sempre le stesse sensazioni - ha raccontato in esclusiva a Sky Sport -. È un big match ed è un onore giocarlo. Cosa abbiamo imparato dalla doppia sconfitta dell’anno scorso? Sono tanti anni che la Juve vince lo scudetto, il nostro percorso è iniziato l’anno scorso con l’arrivo di Conte. Stiamo giocando tanto a causa del Covid, non guardiamo la classifica. Sicuramente proveremo a metterli in".caption id="attachment 1059229" align="alignnone" width="4962" Lukaku (getty images)/captionDopo l’incrocio a San Siro mancherà ancora oltre un girone per assegnare il titolo, ma è inevitabile tracciare la griglia ...

