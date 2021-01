La verità è lì dentro? “TUTTI” i file della CIA sugli UFO sono ora disponibili per il download (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Migliaia di file della CIA su oggetti volanti non identificati sono ora pubblicamente disponibili per il download. L’agenzia sostiene che il tesoro di documenti contiene tutte le sue informazioni sul fenomeno.I documenti sono stati pubblicati sul sito web di The Black Vault , gestito dall’attivista per la libertà di informazione John Greenewald Jr. L’archivio scaricabile è il risultato dell’invio da parte di Greenewald di 10.000 richieste di libertà di informazione nel corso degli anni e della scansione manuale di migliaia di pagine. sono state caricate più di 2,2 milioni di pagine sul sito web.Alcuni dei rapporti risalgono a diversi decenni e la CIA afferma che i documenti rappresentano tutto ciò che ha in archivio riguardo ai fenomeni aerei non ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Migliaia diCIA su oggetti volanti non identificatiora pubblicamenteper il. L’agenzia sostiene che il tesoro di documenti contiene tutte le sue informazioni sul fenomeno.I documentistati pubblicati sul sito web di The Black Vault , gestito dall’attivista per la libertà di informazione John Greenewald Jr. L’archivio scaricabile è il risultato dell’invio da parte di Greenewald di 10.000 richieste di libertà di informazione nel corso degli anni escansione manuale di migliaia di pagine.state caricate più di 2,2 milioni di pagine sul sito web.Alcuni dei rapporti risalgono a diversi decenni e la CIA afferma che i documenti rappresentano tutto ciò che ha in archivio riguardo ai fenomeni aerei non ...

