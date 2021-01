Barbara D’Urso, confessione sui social: “Sono scioccata” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Barbara D’Urso fa una confessione sui social: “Sono scioccata”, di seguito vi raccontiamo cos’è successo alla conduttrice televisiva Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna conduce programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. Le sue trasmissioni riescono ad ottenere sempre un numero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 13 gennaio 2021)fa unasui: “”, di seguito vi raccontiamo cos’è successo alla conduttrice televisivaè una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna conduce programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Live – Non è lae Domenica Live. Le sue trasmissioni riescono ad ottenere sempre un numero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Barbara d’Urso debutterà in una nuova fiction: ecco quando la vedremo - infoitcultura : Barbara D’Urso presto in tv con una nuova fiction: tutte le novità - infoitcultura : La nuova Serie TV di Barbara D’Urso: il progetto, le date e il cast - infoitcultura : Barbara D’Urso non invita Carima, Enock le tira una stoccata: “Lei chiama solo per le ca**ate” - infoitcultura : Barbara D'Urso non invita Carima | Enock le tira una stoccata | “Lei chiama solo per le ca**ate” -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero