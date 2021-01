GELO RUSSO incombe sull’Italia. Temperature in caduta libera (Di martedì 12 gennaio 2021) Il freddo di questi primi giorni di settimana è di natura artica, mentre ben diverso potrebbe essere il freddo atteso verso il weekend. Il raffreddamento in vista dovrebbe avere caratteristiche più continentali, capace di avere un maggiore effetto sulle Temperature. Le termiche a circa 1500 metri d’altezza previste per il 16 Gennaio 2021Prima di quest’azione rigida, ci sarà però una fase interlocutoria nella quale registreremo anche una parziale risalita delle Temperature. A metà settimana ci farà infatti un tentativo di rimonta dell’anticiclone da ovest verso il Mediterraneo. Questo tentativo non riuscirà appieno, con l’Italia che verrà a trovarsi nel mezzo fra l’anticiclone e correnti più fredde settentrionali, il cui carico d’aria artica sarà diretto principalmente sui Balcani. Si avrà comunque una parentesi meteo di relativa stabilità, almeno al ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Il freddo di questi primi giorni di settimana è di natura artica, mentre ben diverso potrebbe essere il freddo atteso verso il weekend. Il raffreddamento in vista dovrebbe avere caratteristiche più continentali, capace di avere un maggiore effetto sulle. Le termiche a circa 1500 metri d’altezza previste per il 16 Gennaio 2021Prima di quest’azione rigida, ci sarà però una fase interlocutoria nella quale registreremo anche una parziale risalita delle. A metà settimana ci farà infatti un tentativo di rimonta dell’anticiclone da ovest verso il Mediterraneo. Questo tentativo non riuscirà appieno, con l’Italia che verrà a trovarsi nel mezzo fra l’anticiclone e correnti più fredde settentrionali, il cui carico d’aria artica sarà diretto principalmente sui Balcani. Si avrà comunque una parentesi meteo di relativa stabilità, almeno al ...

