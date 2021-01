SolarWinds | dietro l’hackeraggio gli 007 di Putin? I dubbi di Kapersky

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 gennaio 2021)il maxi-attacco cyber ac’è lo zampino dei Servizi segreti di Vladimir? L’accusa delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti trova sponda in un rapporto di, società leader nella sicurezza cyber con base a Mosca. Il virus utilizzato neldei sistemi della società texana che ha mandato in tilt il 14 dicembre, fra le altre agenzie federali, i Dipartimenti del Tesoro e del Commercio americano, avrebbe fatto uso di una “backdoor” che “richiama da vicino un malware legato al gruppo hacker “Turla”, che secondo le autorità estoni ha operato a nome del servizio segreto russo FSB”. La scorsa settimana con un comunicato il “Cyber Unified Coordination Group (Ucg) statunitense aveva definito come “probabilmente russa” l’origine ...