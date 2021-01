Cosa resta di Pieces of woman | i pezzi di una donna che deve elaborare il lutto più difficile

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Trenta minuti di travaglio durante i quali lo spettatore si pone una sola domanda: ma perchè? Perchè si sceglie dire in casa, con tutti i rischi del caso, per partorire, anche quando le cose si complicano, quando arriva una sconosciuta per il parto? Per oltre mezz’ora, davanti al film Netflixof, ci si chiede il perchè di tutto questo. E si prova ad analizzare ogni singola parola della coppia protagonista. Di una madre che sembra essere spaventata dal parto in casa ma che non cede di un centimetro: non vuole andare in ospedale. E quelle di un padre apparentemente sereno e calmo, che prova a gestire come può la situazione. Quei trenta minuti, di film, qualin più per i due futuri genitori, cambieranno tutto. E alla fine di quel travaglio, di quel parto così travolgente, resteranno appunto, solo ...