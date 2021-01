Sandra Milo e il dramma dello stupro | «Sono stata violentata in treno»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) A trent’anni di distanza daltico evento,, la musa di Federico Fellini, ha confessato di essere. L’attrice ha raccontato in un’intervista a “DiPiù” di aver subito un feroceda uno sconosciuto mentre era in. Un’esperienza dolorosa che la diva si è portata dentro e non è riuscita a confidare nemmeno ai propri familiari. Il grande rimpianto quello di non aver denunciato l’uomo che ha violato il suo corpo. leggi anche l’articolo —> Fellini e il vizio delle donne,: «Era come un’ape che non trova il nettare e lo cerca altrove!» «Il mio è stato un errore, ora lo capisco. Ma, nella mentalità dell’epoca, se una donna venivatutti pensavano: ‘Se l’è ...