Parla Zorzi: pesanti ombre su Stefania Orlando. Liti pilotate, il retroscena (Di domenica 10 gennaio 2021) Tommy sgancia la bomba e Parla di tentativi di discussioni 'pilotate' da parte della conduttrice: Cecilia Capriotti conferma e svela che anche a lei la Orlando ha fatto proposte simili L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 10 gennaio 2021) Tommy sgancia la bomba edi tentativi di discussioni '' da parte della conduttrice: Cecilia Capriotti conferma e svela che anche a lei laha fatto proposte simili L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zorzi_stan : RT @effesronfleek: “La sensibilità di Tommaso esce solo quando si parla delle cose sue”. Bhe si certo, perché quando ha accolto ed abbrac… - rainbovsend : Tommaso se gli fai una qualunque cosa anche minima ne parla con tutti e ti nomina Stefania non parlerebbe mai male… - AndreaG83924898 : @redpastel3 @GrandeFratello Ma nessuno ha visto davvero il video? Si parla di sensibilità. Si parla che zorzi può d… - markelmo801 : #Mtr parla con @stefyorlando e le da ragione. Parla con @tommaso_zorzi e gli da ragione... come si può non amare qu… - Santuz15 : L’entusiasmo di Zorzi mentre Giulia parla ?? Mi sto capottando è impassibile #GFVIP #tzvip -