Washington, l'insurrezione di Capitol Hill è la fine della follia o solo l'inizio? (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'insurrezione di Capitol Hill a Washington è la fine della follia o solo l'inizio? Il comico statunitense Bill Maher da anni prevedeva nei suoi monologhi che un conservatore folle come Donald Trump alla fine si sarebbe rifiutato di lasciare la Casa Bianca senza preoccuparsi delle conseguenze implicite nell'occupare a oltranza la poltrona presidenziale. Maher ha sempre messo in evidenza l'orgoglio con cui Trump si vantava di avere dalla propria parte i militanti più duri e puri e con questo intendeva il suo elettorato più estremista formato da veri gruppi di miliziani di estrema destra, bande di motociclisti come gli Hells Angels e i suprematisti bianchi. Gli ospiti del suo show, provenienti da tutti i settori ...

