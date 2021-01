Unicredit scatta in Borsa su ipotesi aumento dote in operazione MPS

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Tele) – L’che il Tesoro possa alzare ladiper rendere ancora più appetibile la fusione con MPS fare il titolo in. L’istituto di credito si attesta infatti a 8,211 con undel 2,23%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 8,353 e successiva a 8,651. Supporto a 8,055. In questi giornista lavorando su due fronti caldi: da un lato il rinnovo dei vertici, con il prossimo CdA di mercoledì 13 che dovrà stringere sulla rosa dei nomi per la scelta del successore del CEO uscente Mustier, dall’altro l’di ripulitura dai crediti deteriorati del bilancio della banca milanese. Proprio su quest’ultima, il ...

IGItalia : ?? #IGNEWS L'ottimismo per la vittoria di #Biden (ratificata dal Congresso) e l'efficacia del vaccino #Pfizer/… - FarelloLiliana : Un'amministrazione #dem alla #CasaBianca e l’efficacia del vaccino #PfizerBiontech sulle nuove varianti di #covid19… - libellula58 : RT @ElioLannutti: Europa e Wall Street brillanti. A Milano (+2,4%) vola Unicredit, spread a 107 @sole24ore - osannacremonesi : RT @ElioLannutti: Europa e Wall Street brillanti. A Milano (+2,4%) vola Unicredit, spread a 107 @sole24ore - bar_del_porto : RT @ElioLannutti: Europa e Wall Street brillanti. A Milano (+2,4%) vola Unicredit, spread a 107 @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit scatta

L'ipotesi che il Tesoro possa alzare la dote di Unicredit per rendere ancora più appetibile la fusione con MPS fa scattare il titolo in Borsa.In attesa del dato sull'occupazione Usa, i mercati europei viaggiano in rialzo. Archiviate le violente proteste a Washington, Trump ha ammesso la sconfitta. Tokyo a massimo in 30 anni. Spread cala a m ...