Recovery: Pd a Iv, 'non si può commissariare Cdm, basta paletti' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "basta paletti" su ogni punto, "non si può commissariare il Cdm". Lo avrebbe detto il vicesegretario dem, Andrea Orlando, al vertice del Recovery a proposito delle osservazioni sollevate da Italia Viva chiedendo che si proceda in fretta sul Piano. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "" su ogni punto, "non si puòil Cdm". Lo avrebbe detto il vicesegretario dem, Andrea Orlando, al vertice dela proposito delle osservazioni sollevate da Italia Viva chiedendo che si proceda in fretta sul Piano.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery non Il Recovery Fund non è merce di scambio Filodiritto Assist di Von der Leyen al governo Conte: “Negoziato molto positivo sul Recovery con l’Italia. Ci sono buoni progressi”

“È in corso un negoziato molto positivo con l’Italia” sul Recovery fund. Usa poche parole, ma ben calibrate, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel rispondere alla domanda di ...

Recovery: scontro Gualtieri-Boschi, 'siete sommari', la replica 'risposta scritta così capite'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Scontro tra il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi. Fonti di governo raccontano all'Adnkronos di un duro ...

