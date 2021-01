Milan, per Simakan mancano alcuni dettagli: vertice prossima settimana (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per Simakan al Milan ci siamo ma manca ancora qualcosa: un vertice è in programma settimana prossima Per Simakan al Milan ci siamo ma manca ancora qualcosa: un vertice è in programma settimana prossima. LE CIFRE- “Ad inizio settimana- si legge a pag. 6- Maldini e Massara hanno sussurrato una cifra importante al club alsaziano: 14 milioni (con pagamento pluriennale) più bonus per altri 3 milioni di euro”. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILNA VAI SU MilanNEWS24 LA RISPOSTA- “La dirigenza francese- prosegue la rosea- ha messo nel conto di restare più vicina possibile ai 18 milioni. Ecco perché aspetta che da Milano arrivi un rialzo, magari dando più peso ai ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Peralci siamo ma manca ancora qualcosa: unè in programmaPeralci siamo ma manca ancora qualcosa: unè in programma. LE CIFRE- “Ad inizio- si legge a pag. 6- Maldini e Massara hanno sussurrato una cifra importante al club alsaziano: 14 milioni (con pagamento pluriennale) più bonus per altri 3 milioni di euro”. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILNA VAI SUNEWS24 LA RISPOSTA- “La dirigenza francese- prosegue la rosea- ha messo nel conto di restare più vicina possibile ai 18 milioni. Ecco perché aspetta che dao arrivi un rialzo, magari dando più peso ai ...

AntoVitiello : Primo Ko stagionale per il #Milan dopo 16 giornate. Le 7 assenze hanno condizionato le scelte di #Pioli, alcune mol… - AntoVitiello : Assenti #Milan per #MilanJuve #Ibrahimovic #Bennacer #Gabbia #Saelemaekers #Tonali (squalifica) #Krunic (covid) #Rebic (covid) - juventusfc : ?? @2DaniLuiz ai microfoni di @JuventusTv: «Il Milan è in testa alla classifica, ha giocatori forti. E' una squadra… - _Chuncho_94_ : RT @pisto_gol: Trovo imbarazzante per @SkySport che FCapello indichi pubblicamente come simulatori Ibrahimovic (Milan) e Lukaku (Inter) sen… - _grazy87 : Leggo un po' di criticare verso Theo Hernandez, solo perché contro la Juve non ha potuto fare ciò che normalmente f… -