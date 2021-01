Top e Flop – Chiesa giocatore totale. Insigne degno leader di un Napoli impossibile ed incredibile (Di giovedì 7 gennaio 2021) Top Chiesa (Juventus) il Federico anonimo, anarchico, confusionario di inizio stagione non c’è più. Oggi è giocatore totale, ala e terzino, attacca e difende. Realizza due goal, uno più bello dell’altro ed un paio. Cosa chiedere di più? Mayoral (Roma) sostituisce degnamente Dzeko al centro dell’attacco giallorosso. Segna una doppietta di buona fattura. Splendido il tiro da fuori del momentaneo 0-2 romanista. Si procura anche un calcio di rigore. Essenziale e fondamentale. Zapata (Atalanta) entra nel secondo tempo e realizza un bel goal con l’istinto del più spietato killer. Spacca la partita. Suo il passaggio per il goal di Gosens ed un quasi assist a Maehle. Flop Hernandez (Milan) travolto ed umiliato da Chiesa, insieme a Romagnoli è l’anello debole della difesa rossonera. Quasi nullo in fase ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Top(Juventus) il Federico anonimo, anarchico, confusionario di inizio stagione non c’è più. Oggi è, ala e terzino, attacca e difende. Realizza due goal, uno più bello dell’altro ed un paio. Cosa chiedere di più? Mayoral (Roma) sostituisce degnamente Dzeko al centro dell’attacco giallorosso. Segna una doppietta di buona fattura. Splendido il tiro da fuori del momentaneo 0-2 romanista. Si procura anche un calcio di rigore. Essenziale e fondamentale. Zapata (Atalanta) entra nel secondo tempo e realizza un bel goal con l’istinto del più spietato killer. Spacca la partita. Suo il passaggio per il goal di Gosens ed un quasi assist a Maehle.Hernandez (Milan) travolto ed umiliato da, insieme a Romagnoli è l’anello debole della difesa rossonera. Quasi nullo in fase ...

napolista : Top e Flop – Chiesa giocatore totale. #Insigne degno leader di un Napoli impossibile ed incredibile Zapata entra ne… - lillydessi : FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Paradosso Milan, la capolista ha solo un giocatore in classifica - TUTTO mercato WE… - vocidicitta : Articolo modificato: Serie A, top & flop: Mayoral splende, per Liverani il tempo è scaduto - passione_inter : ??&?? Top e flop nerazzurri in #SampdoriaInter Siete d'accordo con noi? #inter #forzainter #amala - TuttoMercatoWeb : FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Paradosso Milan, la capolista ha solo un giocatore in classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Top Flop Top e Flop della Sampdoria con l'Inter: Damsgaard che giocatore. Peccato Augello ClubDoria46.it Top e Flop – Chiesa giocatore totale. Insigne degno leader di un Napoli impossibile ed incredibile

Top e Flop di Giuseppe Parente - Chiesa giocatore totale. Insigne degno leader di un Napoli impossibile ed incredibile ...

Fantacalcio: i migliori e i peggiori della 16^ giornata di Serie A

Tra giocatori che hanno illuminato la scena e cocenti delusioni, la top e flop 11 per fantamedia della 16^ giornata di Serie A Anche il turno infrasettimanale nel giorno dell’epifania si è chiuso. Que ...

Top e Flop di Giuseppe Parente - Chiesa giocatore totale. Insigne degno leader di un Napoli impossibile ed incredibile ...Tra giocatori che hanno illuminato la scena e cocenti delusioni, la top e flop 11 per fantamedia della 16^ giornata di Serie A Anche il turno infrasettimanale nel giorno dell’epifania si è chiuso. Que ...