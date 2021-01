Paolo Conticini dopo 25 anni con Giada i figli non sono arrivati (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Arrossisce spesso, imbarazzato a Oggi è un altro giorno sorprende per la sua timidezza ma il momento più bello dell’intervista è quello in cui parla di sua moglie, deiche non). “sereno, romantico e innamorato è un bel periodo nonostante sia un problemone in generale” ed è vero,è sereno, lo è anche quando emozionato parla di sua moglie e quando risponde con molta semplicità alla domanda di Serena Bortone sui. Loro non ne hanno, nonma non li hanno cercati a tutti i costi come spesso fanno le altre coppie.è consapevole chefiniti ...