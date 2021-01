Genoa, Ballardini: «Buona partita ma serve più personalità» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo. Le sue parole. SCONFITTA IMMERITATA – «Io non credo he il Genoa meritasse di perdere. Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità. Abbiamo fatto una Buona partita in cui abbiamo lottato e sofferto. Il Genoa ha il dovere di avere più personalità». MIGLIORAMENTI – «Dobbiamo migliorare nel gioco, non dobbiamo avere paura di giocare, dobbiamo giocare con più giocare mantenendo la solidità. Dobbiamo essere più bravi a recuperare la palla nella metà campo avversaria». BOLOGNA – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico delDavideha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo Il tecnico delDavideha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo. Le sue parole. SCONFITTA IMMERITATA – «Io non credo he ilmeritasse di perdere. Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità. Abbiamo fatto unain cui abbiamo lottato e sofferto. Ilha il dovere di avere più». MIGLIORAMENTI – «Dobbiamo migliorare nel gioco, non dobbiamo avere paura di giocare, dobbiamo giocare con più giocare mantenendo la solidità. Dobbiamo essere più bravi a recuperare la palla nella metà campo avversaria». BOLOGNA – ...

