Emma Stone diventa mamma! L’attrice Premio Oscar per La La Land aspetta il suo primo figlio (Di martedì 5 gennaio 2021) Emma Stone (32 anni) diventa mamma! La Mia di La La Land, il film che le è valso il primo Oscar nel 2017, aspetta il suo primo bambino. Il papà? Il marito Dave McCary (34): scopri qui chi è l’uomo che l’ha conquistata… Leggi su amica (Di martedì 5 gennaio 2021)(32 anni)La Mia di La La, il film che le è valso ilnel 2017,il suobambino. Il papà? Il marito Dave McCary (34): scopri qui chi è l’uomo che l’ha conquistata…

