Juventus-Udinese 4-1, Chiesa: “Contro il Milan partita fondamentale” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Nel secondo tempo abbiamo attaccato con più cattiveria. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e nella ripresa siamo stati cinici e vogliosi di portare a casa i tre punti”. Federico Chiesa commenta così la vittoria ottenuta dalla sua Juventus Contro l’Udinese per 4-1 anche grazie a un gol dell’esterno d’attacco dei bianconeri: “La mia posizione in campo la decide il mister, io devo farmi trovare sempre pronto e con la continuità di prestazioni si raggiungono risultati. Io seconda punta? Ci ho giocato quando non c’erano gli attaccanti, io gioco sull’esterno, il mister non mi ha mai provato lì”. Infine un commento sulla sfida Contro il Milan di mercoledì: “E’ una partita fondamentale. Andiamo con sensazioni buone, la vittoria di oggi ci dà fiducia, ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Nel secondo tempo abbiamo attaccato con più cattiveria. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e nella ripresa siamo stati cinici e vogliosi di portare a casa i tre punti”. Federicocommenta così la vittoria ottenuta dalla sual’per 4-1 anche grazie a un gol dell’esterno d’attacco dei bianconeri: “La mia posizione in campo la decide il mister, io devo farmi trovare sempre pronto e con la continuità di prestazioni si raggiungono risultati. Io seconda punta? Ci ho giocato quando non c’erano gli attaccanti, io gioco sull’esterno, il mister non mi ha mai provato lì”. Infine un commento sulla sfidaildi mercoledì: “E’ una. Andiamo con sensazioni buone, la vittoria di oggi ci dà fiducia, ...

juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - ZZiliani : BUFERA #RABIOT. La #Juventus non lo ha convocato nel dubbio che la sua squalifica non sia ancora stata scontata ma… - UEFAcom_it : ?? La #Juventus piega 4?-1? l'#Udinese con la doppietta di Cristiano #Ronaldo e i gol di #Chiesa e #Dybala ? ?? Il… - zazoomblog : Juventus-Udinese 4-1: highlights voti e tabellino - #Juventus-Udinese #highlights - Ansa_Piemonte : Serie A: Juventus-Udinese 4-1. Doppietta di Cristiano Ronaldo, anche Chiesa e Dybala in gol #ANSA -