Ricordate Daniele Bossari vincitore del Grande Fratello Vip 2? Torna nuovamente in tv con un programma tutto per lui. (Di sabato 2 gennaio 2021) Il conduttore Daniele Bossari è stato alcuni anni lontano dalla tv, ma dopo la vincita alla seconda edizione del Grande Fratello Vip sembra essere Tornato sulle scene. Daniele è infatti Tornato sia in radio, suo vecchio amore, precisamente a Radio Deejay, che in tv con programmi di mistero, argomento che lo hanno da sempre affascianto. Dopo il reality oltre a Tornare in tv e a far conoscere la sua storia personale, ha finamelte sposato la sua compagna di una vita, Filippa Lagerbäck da cui ha avuto una figlia, Stella, nata nel 2003, anche lei oggi molto conosciuta per essere una giovane e bella modella e influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele ... Leggi su virali.video (Di sabato 2 gennaio 2021) Il conduttoreè stato alcuni anni lontano dalla tv, ma dopo la vincita alla seconda edizione delVip sembra essereto sulle scene.è infattito sia in radio, suo vecchio amore, precisamente a Radio Deejay, che in tv con programmi di mistero, argomento che lo hanno da sempre affascianto. Dopo il reality oltre are in tv e a far conoscere la sua storia personale, ha finamelte sposato la sua compagna di una vita, Filippa Lagerbäck da cui ha avuto una figlia, Stella, nata nel 2003, anche lei oggi molto conosciuta per essere una giovane e bella modella e influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Daniele_B2 : RT @carlakak: Ricordate quando i #RotoliDiStampaigienica crocefissero V.Raggi per il suo NO alle Olimpiadi? Bene....Olimpiadi 2026 di Mila… - Daniele_Zip : Ma vi ricordate, qualche anno fa, quando prendevamo per il culo gli asiatici con la mascherina? - daniele_dfu : Quando vi meravigliate che il parlamento sia pieno di idioti ricordate che : Nessun politico e’ più stupido dei s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Daniele Eleonora Daniele, la ricordate ai tempi del Grande Fratello? Diversissima [FOTO] Solonotizie24 I progetti di Garuti: "Ciclovia e scuole medie"

POGGIO RENATICOPer Poggio Renatico si è chiuso un anno impegnativo ma che ha portato a grandi risultati e davanti c’è un 2021 ricco di novità. A stilare un bilancio è stato il sindaco Daniele Garuti ( ...

Una strada per i guariti

Una via della Speranza dedicata a chi è guarito dal Covid-19. I rappresentanti del laboratorio politico Left Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni, Daniele Terzoni sono andati in via Vecchia Capaccola e t ...

POGGIO RENATICOPer Poggio Renatico si è chiuso un anno impegnativo ma che ha portato a grandi risultati e davanti c’è un 2021 ricco di novità. A stilare un bilancio è stato il sindaco Daniele Garuti ( ...Una via della Speranza dedicata a chi è guarito dal Covid-19. I rappresentanti del laboratorio politico Left Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni, Daniele Terzoni sono andati in via Vecchia Capaccola e t ...