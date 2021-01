Agitu Guteda la morte orribile di una donna e di un sogno felice dimenticati in poche ore

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Era una risorsa sul serioGudeta, questagiovane, 42 anni, piegata, mai doma, giunta in Italia dieci anni fa come rifugiata dall’Etiopia e capace di inventarsi un futuro da imprenditrice agricola o, come piace dire, “naturale”, con le sue capre, la sua piccola azienda, le sue battaglie per gli ultimi come lei che le fruttavano le minacce del governo da cui era fuggita, quelle dei valligiani dei Mocheni, degli stupidi, dei razzisti, ma anche tanto rispetto, tanto affetto da chi la sosteneva. Una rifugiata imprenditrice in Italia! Contro le complicazioni inutili, la burocrazia famelica, la diffidenza. Eppure ce l’aveva fatta questaadattabile, duttile ma forte come la sua coscienza e la sua voglia di vita. Tutto sparito, andato, finito in una tempesta di martellate da un lavorante: uno in certo modo come lei, ...