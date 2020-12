Fiorentina, Prandelli: «Vittoria con la Juventus? Solo un punto di partenza» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è tornato a parlare della Vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium Cesare Prandelli, nel messaggio di auguri di buon anno sul sito ufficiale della Fiorentina, è tornato a parlare della Vittoria contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico viola. «È imbarazzante parlare del 2020, di un anno in cui è successo di tutto. L’augurio è quello di ritrovare la nostra quotidianità e sportivamente tutti al Franchi. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi e auguro a tutti loro un grande bene e tanti auguri. Da oggi saremo giudicati per la partita contro la Juventus e sta a noi dare continuità a questo grande risultato. Abbiamo scacciato le paure tornando a vincere e mi auguro che sia ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Cesare, allenatore della, è tornato a parlare dellacontro laall’Allianz Stadium Cesare, nel messaggio di auguri di buon anno sul sito ufficiale della, è tornato a parlare dellacontro la. Ecco le parole del tecnico viola. «È imbarazzante parlare del 2020, di un anno in cui è successo di tutto. L’augurio è quello di ritrovare la nostra quotidianità e sportivamente tutti al Franchi. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi e auguro a tutti loro un grande bene e tanti auguri. Da oggi saremo giudicati per la partita contro lae sta a noi dare continuità a questo grande risultato. Abbiamo scacciato le paure tornando a vincere e mi auguro che sia ...

