Capodanno in TV, ecco la programmazione di Rai e Mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) Complice il coprifuoco che scatta dalle ore 22:00, sarà un ultimo dell’anno molto diverso rispetto a tutti gli altri. Di sicuro lo trascorrerete a casa e, nella maggior parte dei casi, davanti alla televisione con accanto i vostri cari. In questo articolo risponderemo alla domanda su cosa vedere in TV a Capodanno, con l’elenco dei programmi Rai e Mediaset. L’Anno che Verrà (Rai 1) Il Capodanno in TV di Rai Uno è firmato da Amadeus con la trasmissione L’Anno che Verrà. Anche nel 2020 si rinnova dunque il tradizionale appuntamento della notte del 31 dicembre: il direttore artistico del Festival di Sanremo condurrà l’evento dagli studi televisivi romani intitolati a Fabrizio Frizzi, con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi. Come sempre, la grande protagonista sarà la musica. Tra gli ospiti ci saranno artisti del calibro di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Complice il coprifuoco che scatta dalle ore 22:00, sarà un ultimo dell’anno molto diverso rispetto a tutti gli altri. Di sicuro lo trascorrerete a casa e, nella maggior parte dei casi, davanti alla televisione con accanto i vostri cari. In questo articolo risponderemo alla domanda su cosa vedere in TV a, con l’elenco dei programmi Rai e. L’Anno che Verrà (Rai 1) Ilin TV di Rai Uno è firmato da Amadeus con la trasmissione L’Anno che Verrà. Anche nel 2020 si rinnova dunque il tradizionale appuntamento della notte del 31 dicembre: il direttore artistico del Festival di Sanremo condurrà l’evento dagli studi televisivi romani intitolati a Fabrizio Frizzi, con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi. Come sempre, la grande protagonista sarà la musica. Tra gli ospiti ci saranno artisti del calibro di ...

