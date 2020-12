Campania, occhio alla truffa: contatto fake di Ascierto chiede donazioni e dati bancari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un profilo fake a nome dell’oncologo Paolo Ascierto sta circolando in queste ore su Facebook. Il contatto chiede espressamente dati bancari e donazioni. Si tratta di una truffa social, dietro cui si celano ignoti. A darne notizia è lo stesso medico. contatto fake di Paolo Ascierto: chiede dati bancari e donazioni “Ho scoperto che è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un profiloa nome dell’oncologo Paolosta circolando in queste ore su Facebook. Ilespressamente. Si tratta di unasocial, dietro cui si celano ignoti. A darne notizia è lo stesso medico.di Paolo“Ho scoperto che è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

occhio_notizie : La situazione #covid nelle province della #Campania :??? - occhio_notizie : #Covid, dai carabinieri con il lanciafiamme ad 'Alluin': tutte le battute virali di De Luca nel 2020 - occhio_notizie : #Covid in Campania, l'indice di contagio scende al 7,75% - L'Occhio - occhio_notizie : Il #bollettino sull'emergenza #Covid_19 in #Campania per la giornata di oggi, 30 dicembre - occhio_notizie : Quando iniziano i saldi in Campania? Il chiarimento della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Campania occhio F.Inzaghi: 'Per lo scudetto la mia favorita è l'Inter' Agenzia ANSA Solidarietà:Napoli;associazioni,Unicef,imprenditori in campo

"Per una settimana intera abbiamo distribuito derrate alimentari, giocattoli, mascherine e tanto altro grazie alla sensibilità di diversi imprenditori che con le difficoltà del momento non hanno esita ...

De Luca: “Evitate i fuochi d’artificio a Capodanno, ospedali già impegnati per il Covid”

"No ai fuochi d'artificio a Capodanno 2021. Abbiamo già gli ospedali impegnati per il Covid". Non le manda a dire il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che nel suo messaggio di fine anno si ...

