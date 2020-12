Maurizio Costanzo | “Do dei consigli a Virginia Raggi | è una che ascolta Il feeling è nato nel mio Show”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020)nuovo spin doctor di, prima cittadina di Roma in piena campagna elettorale per il bis. Questa l’indiscrezione lanciata ieri, a sorpresa, dal quotidiano Repubblica: “Dirò una cosa strana: ho molto avversatoall’inizio, ora invece va un po’ meglio. Però il nome ce l’ho: Chiara Appendino. Potrebbe lasciare Torino e venire a Roma”, aveva detto il giornalista a Un Giorno da Pecora. “Votare? Non lo escludo, ma si deve dare da fare per pulire la città. La prima volta non l’ho votata. Ora vedremo come si comporterà, magari questa volta potrei farlo”, aveva aggiunto a settembre. Da qui la presenza dellaal...