Vladimir Luxuria contro Rosalinda e Dayane Mello sui social: “Una montatura” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non si può negare che Rosalinda Cannavò e Dayane Mello siano tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante ultimamente il loro rapporto sia altalenante, le due hanno stretto un legame forte all’interno della casa, che le ha portate a scambiarsi continue effusione. I baci, sempre più frequenti tra le due, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non si può negare cheCannavò esiano tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante ultimamente il loro rapporto sia altalenante, le due hanno stretto un legame forte all’interno della casa, che le ha portate a scambiarsi continue effusione. I baci, sempre più frequenti tra le due, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ferrara95981769 : @renatasp13 @GrandeFratello Vladimir luxuria a gia detto che a questw die che provano a fare le lesbiche non funziona - Ferrara95981769 : @renatasp13 @GrandeFratello Arrendetevi non sono lesbiche Vladimir luxuria gia la sgamate - amb1gua : è peggio bestemmiare che essere lesbofoba e bifobica come vladimir luxuria? vedo che prima ancora delle donne lesbi… - amb1gua : e pure la signor vladimir luxuria mi ha un po’ frantumato le ovaie, un porcone pure a lei - blogtivvu : Vladimir Luxuria contro Dayane e Rosalinda del #GFVip: “Relazione lesbo a uso telecamere” -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria conduce finale di Miss Universe Italy 2020 ANSA Nuova Europa Vladimir Luxuria contro Rosalinda e Dayane Mello sui social: “Una montatura”

Vladimir Luxuria non sembra convinta del rapporto tra Rosalinda e Dayane al GF Vip. Ecco infatti cosa ha scritto sulle due ...

Grande Fratello Vip, la coppia formata da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "E una montatura", interviene anche Giuliano

Di questa edizione del Gf Vip si parla tantissimo di loro e del rapporto che hanno instaurato: stiamo parlando di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che da settimane ormai, non nascondono di provare un ...

Vladimir Luxuria non sembra convinta del rapporto tra Rosalinda e Dayane al GF Vip. Ecco infatti cosa ha scritto sulle due ...Di questa edizione del Gf Vip si parla tantissimo di loro e del rapporto che hanno instaurato: stiamo parlando di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che da settimane ormai, non nascondono di provare un ...