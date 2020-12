Cina-Usa, sorpasso nel 2028? Dubbi e scenari (Di sabato 26 dicembre 2020) sorpasso a destra. La grande pandemia che ha devastato l’economia globale, polverizzando interi punti di Pil, ha dimostrato di avere un che di democratico, colpendo indiscriminatamente molti settori vitali dell’economia. Eppure, quando tutto sarà finito, ci saranno nuovi equilibri. E la Cina, origine del coronavirus, con ogni probabilità si ritroverà nel giro di otto anni, un passo avanti all’attuale prima economia mondiale, gli Stati Uniti. Di questo almeno sono convinti gli economisti del Center for Economics and Business Research. Un rapporto, pubblicato sul Guardian, che traccia una prospettiva dei cambiamenti globali per i prossimi anni. Ebbene, la Cina supererà gli Stati Uniti e diventerà la più grande economia del mondo prima della fine del decennio in corso. Nella sua classifica annuale sulle prospettive di crescita di 193 ... Leggi su formiche (Di sabato 26 dicembre 2020)a destra. La grande pandemia che ha devastato l’economia globale, polverizzando interi punti di Pil, ha dimostrato di avere un che di democratico, colpendo indiscriminatamente molti settori vitali dell’economia. Eppure, quando tutto sarà finito, ci saranno nuovi equilibri. E la, origine del coronavirus, con ogni probabilità si ritroverà nel giro di otto anni, un passo avanti all’attuale prima economia mondiale, gli Stati Uniti. Di questo almeno sono convinti gli economisti del Center for Economics and Business Research. Un rapporto, pubblicato sul Guardian, che traccia una prospettiva dei cambiamenti globali per i prossimi anni. Ebbene, lasupererà gli Stati Uniti e diventerà la più grande economia del mondo prima della fine del decennio in corso. Nella sua classifica annuale sulle prospettive di crescita di 193 ...

tiz2060 : RT @rodcostakiwi: A chi continua a chiedermi perché un Italiano si preoccupi delle elezioni USA rispondo una volta per tutte : Perché era l… - formichenews : Cina-Usa, sorpasso nel 2028? Dubbi e scenari L'articolo di @gianluzappo ???? - federicodefalco : RT @istbrunoleoni: Il racconto mediatico si focalizza spesso su dati poco utili, se non addirittura fuorvianti per comprendere l'economia… - acolombo66 : RT @istbrunoleoni: Il racconto mediatico si focalizza spesso su dati poco utili, se non addirittura fuorvianti per comprendere l'economia… -