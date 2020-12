Cyberpunk 2077 vs Red Dead Redemption 2 in un nuovo video che mette a confronto la fisica dei due giochi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il canale YouTube Bear Gaming Asia ha deciso di pubblicare un nuovo video comparativo che mette faccia a faccia il discusso Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 di Rockstar. Nello specifico, il filmato mette a confronto la fisica dei due giochi e, a quanto pare, ci sarebbero delle evidenti differenze. Anche se si tratta di due mondi aperti molto diversi tra loro, ci sono vari elementi che possono essere confrontati e molti dettagli sembrano molto migliori nel gioco di Rockstar. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il canale YouTube Bear Gaming Asia ha deciso di pubblicare uncomparativo chefaccia a faccia il discussoe Red2 di Rockstar. Nello specifico, il filmatoladei duee, a quanto pare, ci sarebbero delle evidenti differenze. Anche se si tratta di due mondi aperti molto diversi tra loro, ci sono vari elementi che possono essere confrontati e molti dettagli sembrano molto migliori nel gioco di Rockstar. Leggi altro...

