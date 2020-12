Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 26 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) sabato 26 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Rai 1 dedica la serata di Santo Stefano ad un puntata speciale di Affari Tuoi. Su Mediaset invece spazio al cinema con una selezione di film capaci di soddisfare tutti i gusti. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1, dalle 20.35, Carlo Conti condurrà una puntata speciale di Affari Tuoi. I concorrenti saranno una coppia di promessi sposi che si metterà alla prova per conquistare il montepremi con il quale realizzare il proprio sogno d’amore. A custodire i pacchi ci saranno una serie di personaggi famosi che, nel corso della serata, si esibiranno per i telespettatore e per soddisfare i desideri degli sposini. Su Rai 2 la serata è all’insegna della commedia sentimentale con Natale alle Hawaii. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 dicembre 2020)26: cosa ci aspetta questa sera in tv? Rai 1 dedica la serata di Santo Stefano ad un puntata speciale di Affari Tuoi. Su Mediaset invece spazio al cinema con una selezione di film capaci di soddisfare tutti i gusti. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1, dalle 20.35, Carlo Conti condurrà una puntata speciale di Affari Tuoi. I concorrenti saranno una coppia di promessi sposi che si metterà alla prova per conquistare il montepremi con il quale realizzare il proprio sogno d’amore. A custodire i pacchi ci saranno una serie di personaggi famosi che, nel corso della serata, si esibiranno per i telespettatore e per soddisfare i desideri degli sposini. Su Rai 2 la serata è all’insegna della commedia sentimentale con Natale alle Hawaii. ...

