Variante inglese, il principe William e Kate Middleton "violano le regole proprio adesso" (FOTO) (Di martedì 22 dicembre 2020) proprio mentre la cosiddetta "Variante inglese" del covid-19 ha, di fatto, 'isolato' la Gran Bretagna dagli altri Paesi europei, il principe William e Kate Middleton sembrano aver infranto le regole anti-pandemia. Così stando al Daily Mail. I due sono infatti andati, insieme ai loro tre figli, a trovare il principe Edward, sua moglie e i loro figli, due. Basta una semplice somma per dire che si tratta di nove persone e nel luogo dove si trovavano William e Kate, ovvero nel Norfolk, vicino alla residenza della regina a Sandrigham, le regole prevedono che non ci si può incontrare in più di sei persone appartenenti a nuclei familiari diversi, anche all'aperto.

