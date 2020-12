Governo: Rosato, 'fiducia non c'è più, Conte l'ha sciupata' (2) (Di domenica 20 dicembre 2020) (Adnkronos) - "C'è un problema di trasparenza, e noi di Iv non sosterremo mai un Governo non trasparente - prosegue - Il ministro Amendola dice che non c'è nessuna Spectre? Sono Contento, ma i progetti del Recovery fund sono secretati. Come si chiede a un ministro di approvare progetti secretati? E' arroganza. C'e' un'azione di un Governo non trasparente che noi non sosterremo mai. Abbiamo fatto tante task force e stati generali inutili: c'e' stato tempo perso". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) (Adnkronos) - "C'è un problema di trasparenza, e noi di Iv non sosterremo mai unnon trasparente - prosegue - Il ministro Amendola dice che non c'è nessuna Spectre? Sononto, ma i progetti del Recovery fund sono secretati. Come si chiede a un ministro di approvare progetti secretati? E' arroganza. C'e' un'azione di unnon trasparente che noi non sosterremo mai. Abbiamo fatto tante task force e stati generali inutili: c'e' stato tempo perso".

